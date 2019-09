Köln (ots) - Einkaufen im Turbomodus ist in Ballungszentren für REWE Lieferservice-Kunden verfügbar



Kurzfristig hat sich Besuch von Freunden angekündigt, die lieben Nachbarn planen spontan eine Hausparty am Abend oder man hat einfach nur den Wunsch, sich heute einmal das Schleppen nach dem Einkauf zu sparen? Für die eiligen und kurzentschlossenen Kunden ist der REWE Lieferservice vielerorts noch bequemer als zuvor. Denn für weite Teile der Kunden in Ballungszentren steht mittlerweile die Liefermöglichkeit am Tag der Bestellung zur Verfügung.



Um den Komfort der sogenannten "Same Day"-Lieferung zu genießen, können Kunden in den Stadtzentren von Berlin, Hamburg, Hannover, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, München und Mannheim bis 13 Uhr auf REWE.de oder per App einkaufen, ein freies Lieferfenster ab 17 Uhr wählen und sich entspannt zurücklehnen. Der Service ermöglicht es, aus der gewohnt großen Auswahl an etwa 12.000 Produkten auf REWE.de, darunter frische Produkte wie Obst und Gemüse, Molkereiprodukte und Fleischwaren, aber auch Tiefkühlprodukte und Getränke, die Bestellungen noch am Abend bis an die Wohnungstür geliefert zu bekommen.



Taggleiche Lieferung: Maximal flexibler Einkauf mit dem REWE Lieferservice



"Neben der Qualität der Produkte spielen die Wünsche der Kunden eine zentrale Rolle für den REWE Lieferservice. So wurde seit Längerem in verschiedenen Pilotprojekten das 'Same Day'-Konzept zunächst in ausgewählten Regionen getestet, um den Kundennutzen und operative Prozesse ideal aufeinander abzustimmen," sagt Drasko Lazovic, Director Liefer- und Abholservice bei REWE digital. Im Ergebnis können so immer mehr Kunden von der zusätzlichen Flexibilität profitieren, frische Lebensmittel zu bestellen und ab vier Stunden später schon im Kühlschrank zu haben - und das ohne Zusatzkosten gegenüber der regulären Lieferung.



Die ersten Pilotprojekte zeigen zudem, dass die Kunden des führenden Lebensmittel-Lieferservices in Deutschland vielfältige Gründe für die Nutzung des Online-Angebotes haben: "Momentan ist für einen kleinen Anteil unserer Kunden die 'Same Day'-Option zur Kaufentscheidung wichtig. Auch wenn der Großteil den Wocheneinkauf von frischem Obst und Gemüse, Tiefkühlprodukte, Käse und Fleisch mit dem REWE Lieferservice längerfristig plant, können wir auf die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden auch zukünftig optimal eingehen", erklärt Drasko Lazovic. Zusätzlich zum REWE Lieferservice können Kunden übrigens auch den REWE Abholservice mit einem Vorlauf von drei Stunden online bestellen und dann an einem teilnehmenden REWE Markt vor Ort abholen.



Über REWE E-Commerce:



Über den Online-Supermarkt von REWE ist der Wocheneinkauf mit wenigen Klicks getätigt. Seit 2011 können Kunden auf https://shop.rewe.de ihre Einkäufe bestellen und bequem bis an die Haustür liefern lassen. Auch die Bestellung per App (rewe.de/app) ist möglich. Das Angebot umfasst das der REWE Supermärkte mit u. a. Obst, Gemüse, Molkereiprodukten, Tiefkühlkost, Fleisch- und Wurstwaren, Getränken und Drogerieartikeln. Dank termingerechter Lieferung entscheidet der Kunde selbst, wann seine Bestellung Zuhause ankommt. Der Service ist derzeit in 75 Städten - darunter u. a. Berlin, Hamburg, München, Köln, Hannover, Frankfurt, Dresden und Leipzig - sowie dem Umland verfügbar. Mit dem Lieferservice setzt REWE einen Trend im Bereich des Online-Shoppings und ist zu Deutschlands Nr. 1 Online-Supermarkt für frische Lebensmittel geworden (IFH 2016). Der REWE Abholservice ergänzt das Onlineangebot und ist derzeit an über 90 Standorten verfügbar. Mit diesen Online-Services erreicht REWE über 70 Prozent der Deutschen. Das Angebot wird sukzessive ausgebaut. Seit Anfang 2018 sind auch Partnerprodukte über den REWE Paketservice bundesweit online bestellbar.



Mit einem Umsatz von 23,8 Mrd. Euro (2018), mehr als 140.000 Mitarbeitern und über 3.600 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 61 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.



