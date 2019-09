Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Diageo aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 3175 auf 3280 Pence angehoben. Der Spirituosenhersteller habe hart an seiner Reputation als weltweiter Anbieter gearbeitet, schrieb Analyst Toby McCullagh in einer am Freitag vorliegenden Studie, der nun die Bewertung der Aktie übernommen hat. McCullagh verwies auf die starke Geschäftsentwicklung mit beeindruckender Margenexpansion und erfreulichen Gewinnausschüttungen. Doch nun sei die Bewertung herausfordernd geworden. Fortschritte und Aussichten seien inzwischen eingepreist./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2019 / 10:27 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN GB0002374006

AXC0100 2019-09-06/10:08