Guten Morgen,der Knoten an der Wall Street ist geplatzt! Anders kann die neue Signalwirkung des gestrigen Handelstags nicht umschrieben werden. Wer jetzt noch immer an einer Herbstrally zweifelt, läuft Gefahr, am Ende des Jahres als der Dumme dazustehen. Die letzte und finale Hürde sind nun die alten Rekordstände, die an der Wall Street schon jetzt zum Greifen nah sind. Fallen eine mögliche Zinssenkungen und ein Fortschritt in den Handelsstreitigkeiten zusammen, ergibt das einen Cocktail, der es in sich hat. Gut möglich, dass die alten Höchststände schon in diesem Monat erreicht werden.

