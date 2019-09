Tesla 1.95% EV1 (BIE2016): Porsche hat seinen neuen Tycan vorgestellt. Mit viel Tam Tam. Man hat einige Milliarden investiert und doch nur wenig Wertschöpfung. Batterien werden fremdentwickelt und gefertigt. Auch wenn Audi die gleich Plarrform nutzt, so ist man doch noch ein Stück von Tesla entfernt. Nächste Woche will Tesla sein Model S auf den Nürburgring bringen. Man geht davon aus, das man den Porsche Rundenrekord angehen möchte. Ich befürchte mit Erfolg. Abwarten. Tesla hat jedenfalls abseits des Schaulaufens noch viel in der Pipeline. Wir dürfen gespannt sein. Das Ego von Elon ist noch das gefährlichste für Tesla aber auch das wertvollste auf der Habenseite. (06.09. 09:09) >> mehr comments zu Tesla: ...

