Thyssenkrupp-Aktien haben ihre Erholung am Freitag ausgebaut und sind um bis zu 2,65 Prozent gestiegen. Mit fast 8 Prozent Kursplus gehören die Papiere des Stahl- und Industriekonzerns zu den gefragtesten Dax-Werten dieser bislang starken Woche. Der Chef des finnischen Konzerns Kone hat in Inzterviews mit dem "Handelsblatt" und der "Rheinischen Post" (RP) sein Interesse am Kauf der Aufzugssparte von Thyssenkrupp angekündigt. "Die Situation bei Thyssenkrupp ist sehr interessant für uns. Die Aufzugssparte von Thyssenkrupp würde perfekt zu Kone passen", sagte er der RP.

Der jüngste Schritt von Thyssenkrupp, potenzielle Interessenten direkt zur Abgabe eines Angebotes aufzufordern, dürfte den Verkaufsprozess beschleunigen, erklärte Rochus Brauneiser von der Investmentbank Kepler Cheuvreux. Die Aktien seien nichts mehr für Leerverkäufer./ag/mis

ISIN DE0007500001

AXC0104 2019-09-06/10:22