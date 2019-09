Künftig werden Google-Karten und der Sprachassistent Assistant in den Fahrzeugen integriert sein. Das Infotainment-System gilt als ein entscheidendes Element bei den Autos der Zukunft.

Im Wettstreit um technische Plattformen in Autos der Zukunft hat Google einen Coup gelandet. Der US-Autoriese General Motors (GM) kündigte am Donnerstag an, dass er sich von 2021 an stärker auf das Android-Betriebssystem und Online-Dienste des Internet-Konzerns verlassen werde.

Damit werden Google-Karten und der Sprachassistent Assistant automatisch in künftigen GM-Autos integriert sein. Für Google

