Das Elektrizitätsnetz der USA umfasst mehr als 9200 Energieerzeugungs-Einheiten mit einer Gesamtleistung von mehr als einer Million Megawatt sowie Überlandleitungen, die sich über fast eine Million Kilometer erstrecken.

Das Verteilungsnetz, das die Kraftwerke mit Fabriken, Gewerbebetrieben und Privathaushalten verbindet, befindet sich in einem dringend notwendigen Modernisierungsprozess, dessen Ziel es ist, die Belastbarkeit und Zuverlässigkeit zu verbessern. Der Einsatz von Sensoren bei der Erzeugung, Übertragung und Verteilung elektrischer Energie gibt den Netzbetreibern die Möglichkeit, den Betriebszustand zu überwachen, alte (und teure) Anlagen zu optimieren, Störungen zu erkennen und die Dauer etwaiger Stromausfälle zu verkürzen.

Sensoren im intelligenten Stromnetz (Smart Grid) erlauben die Fernüberwachung von Anlagenteilen wie etwa Transformatoren oder Überlandleitungen und erleichtern das bedarfsseitige Ressourcenmanagement. Darüber hinaus können Smart-Grid-Sensoren die Wetterverhältnisse und die Temperaturen der Überlandleitungen überwachen, um daraus die Übertragungskapazität dieser Leitungen zu berechnen.

Vernetzte Stromzähler

Verbraucherseitig unterstützen Stromzähler die Konsumenten bei der vermehrten Umstellung auf erneuerbare Energie sowie beim Laden von Elektrofahrzeugen. Doch damit nicht genug: intelligente Stromzähler (Smart Meter) erlauben es den Verbrauchern, sich vermehrt einzubringen und abgestimmt auf ihren Energiebedarf bessere Entscheidungen zu treffen (Bild 1).

Was einst ein Netzwerk aus elektromechanischen Systemen mit einem Minimum an Rückmeldungen und passiven Verbrauchern war, ist inzwischen hochgradig automatisiert und durch den Einsatz von intelligenten Geräten und Modernisierungsstrategien gesteuert.

Das Resultat ist ein stärker ineinandergreifendes Netz zur Bereitstellung elektrischer Energie - von der Erzeugung über die Übertragung bis zur Verteilung und zum Verbrauch. Abgesehen von der Einbeziehung verteilter Energieressourcen ist hierbei für eine vermehrte Zuverlässigkeit und Belastbarkeit des Netzes gesorgt.

Vernetzte Gas- und Wasserzähler

Auch wenn der Einsatz vernetzter Zähler bei der Elektrizität begann, nimmt die Verbreitung der automatischen Zählerablesung (Automatic Meter Reading, AMR) und der Smart Meter auch auf dem Durchflussmesser-Markt (Gas, Wasser, Wärme) zu (Bild 2).

Um die Häufigkeit mechanischer Ausfälle zu reduzieren, die Genauigkeit zu verbessern und Intelligenz einzubringen, profitieren Gas- und Wasserzähler von einer präzisen Ultraschall-Durchflussmessung sowie einem geringen Energieverbrauch. Weitere Vorteile liegen in der drahtlosen Kommunikation zur Vernetzung über große Distanzen hinweg und einem intelligenten Powermanagement zur Maximierung des Wirkungsgrads.

Entgegen den Stromzählern ist bei Gas- und Wasserzählern die Versorgung per Batterie die Regel, was wegen des enger gesteckten Energiebudgets deutlich mehr Herausforderungen birgt. Eine weitere Herausforderung ergibt sich in kommerzieller Hinsicht, denn in vielen Regionen liegt die Versorgung mit Gas und Wasser in den Händen kleinerer Institutionen als die Stromversorgung. So kann es in einem bestimmten Gebiet eine Organisation geben, der das Stromzähler-Netzwerk gehört, während es mehrere Unternehmen gibt, die die ...

