Wiesbaden (ots) - Lucas Müller ist die neue Stimme des Podcasts "my-fish.org - Aus Freude an der Aquaristik", den der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF) herausgibt. In dem Format, das die Unterwasserwelt im Blickpunkt hat, holt der 24-Jährige Experten wie Zierfischhändler, Aquascaper und Hobbyisten ans Mikrofon. Themen aus den Bereichen Technik, Pflege und Pflanzen richten sich an Anfänger und fortgeschrittene Aquarianer.



Am 5. September wurde eine Übergabe-Sendung mit "Garnelen-Lucas", wie Lucas Müller in der Aquaristik-Szene heißt, und mit dem bisherigen Moderator Jurijs Jutjajevs ausgestrahlt. Zu hören ist sie unter www.my-fish.org/episode211. Jurijs Jutjajevs, der die Sendung fast zwei Jahre lang moderierte, möchte sich neuen Aufgaben widmen.



Seit 2011 bannt Lucas Müller, Gründer und Inhaber des YouTube-Kanals GarnelenTv, seine Begeisterung für wirbellose Tiere und die Aquaristik auf die Leinwand. Mittlerweile betreibt er einen der größten Aquaristik-Kanäle Deutschlands. Diese Leidenschaft hat er seinen Schwestern zu verdanken: "Sie wollten sich nicht mehr um ihr Aquarium kümmern, also habe ich das vor 14 Jahren übernommen." Gepaart mit seiner hohen Technikaffinität, ist er die ideale Besetzung für den my-fish Podcast.



Der gebürtige Lübecker freut sich, Teil von my-fish.org zu sein. "Als begeisterter Aquarianer weiß ich, was die Hörer interessiert. Und durch die Interviews lernen nicht nur sie, sondern auch ich jedes Mal Neues dazu." Themenspektrum und Sendezeit des Podcasts bleiben bestehen. Donnerstags um 20 Uhr taucht Lucas Müller in die Unterwasserwelt ein. Unter anderem widmet er sich den Themen "Wasserwerte testen - ist das nötig?" und "Plastikmüll im Meerwasser".



Den Podcast gibt es seit 2013. Alle Episoden sind auf my-fish.org, YouTube und über iTunes zu hören. Das my-fish Team wählt Themen und Interviewpartner aus; Branchenmitglieder und Aquarianer dürfen unter podcast@my-fish.org Anregungen einbringen.



Hier geht es zum Podcast: https://www.my-fish.org/facetten/interviews/



