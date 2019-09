Weltweit ist der Markt für Übernahmen und Fusionen weiter in Bewegung. Auch deutsche Mittelwerte stehen im Fokus potenzieller Käufer. Anleger können von der Übernahmewelle profitieren.

Auf dem Markt für Übernahmen und Fusionen ist eine Menge los. Besonders der deutsche Mittelwerte-Index MDax scheint das Interesse von Aufkäufern anzuziehen. Für drei Werte aus dem Index gab oder gibt es in diesem Jahr bereits Übernahmeangebote. So will der Finanzinvestor KKR beim Medienkonzern Axel Springer einsteigen, um den Leuchtenkonzern Osram balgen sich gleich zwei Interessenten. Anfang des Jahres scheiterte zudem die Übernahme des Wohnungs- und Autoportalbetreibers Scout24 durch die ehemaligen Eigner Hellman & Friedman. Sie hatten Aktionären 46 Euro je Scout24-Aktie geboten; knapp fünf Milliarden Euro wäre ihnen das Unternehmen damit wert gewesen. Aktionären war das zu wenig, zu viele lehnten die Offerte ab.

Die größte bisher angekündigte Transaktion in Deutschland aber gab es im Dax: Für knapp sieben Milliarden Euro will Dax-Wert Bayer sein Geschäft mit Tiermedizin an den US-Konzern Elanco verkaufen und so die Schulden aus der Monsanto-Übernahme reduzieren. Das große Firmen-Monopoly ist also weiterhin in vollem Gange. Rege kaufen und verkaufen Firmen und Finanzinvestoren Unternehmensteile oder ...

