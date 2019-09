Die News aus der Sachwertbranche: Anleger erhalten zwei neue Festzinsangebote zur Auswahl, die Project-Gruppe baut für ihre aktuellen Immobilienfonds und der Initiator Primus Valor schüttet mehr als 25 Millionen Euro an seine Anleger aus.Luana Capital: Neue Anleihe in PlatzierungMit der Luana Anleihe 5 % engagieren sich Anleger im Bereich der ökologischen Energieversorgung. Die Luana Gruppe gilt dabei als Spezialist im Bereich Blockheizkraftwerke. Diese Anlagen produzieren gleichzeitig Wärme und Strom und weisen Wirkungsgrade von über 90 Prozent auf. Ein weiterer Vorteil: Die dezentral installierten Anlagen produzieren Energie direkt am Ort des Verbrauchs und entlasten so vor allem Stromnetze. Darüber hinaus sind sie unabhängig von Wind und Sonne und jederzeit zu- und abschaltbar. Mit dem Emissionserlös der 5 %-Anleihe möchte die Emittentin ihre bereits begonnene Geschäftstätigkeit gezielt ausbauen, weiteres Wachstum finanzieren und ihren Business-Plan umsetzen. Mit dem einzuwerbenden Kapital sollen die dafür notwendigen und von konkreten Energieversorgungsprojekten unabhängigen Investitionen, insbesondere die Kosten für den weiteren Aufbau von spezialisiertem Personal, Software, Equipment, allgemeine Projektentwicklungskosten und Werkzeug finanziert werden. Die Umsetzung dieses Vorhabens hat nach Angaben der Gesellschaft in Form von erfolgten Personalzugängen und Softwareprogrammierungen bereits begonnen. Konzipiert wurde das Festzinsangebot mit einer geplanten Laufzeit von etwa fünf Jahren und prognostizierten Zinsen in Höhe von fünf Prozent. Eine Zeichnung ist ab 1.000 Euro möglich.

