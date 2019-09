Frankfurt (ots) - Vom 12. bis 22. September 2019 informiert die Bundeswehr Interessierte auf der IAA in Frankfurt über Karrieremöglichkeiten in den Streitkräften. Auf dem knapp 300qm großen Informationsstand in Halle 9 werden den Besuchern ein eQuad, Feldjäger-Motorräder und ein Einsatzfahrzeug "Eagle" der Bundeswehr präsentiert.



Technik und Mobilität spielen in modernen Streitkräften eine entscheidende Rolle. Moderne Exponate, wie der Quad mit Elektroantrieb der Wehrtechnischen Dienststelle aus Trier, sollen vor allem eines: Interesse für die Bundeswehr und die Karrieremöglichkeiten in den Streitkräften wecken.



Auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt stehen den Besuchern regionale Karriereberater über die verschiedenen Einstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Bundeswehr Rede und Antwort. Die Bundeswehr zählt mit über 260.000 militärischem und zivilem Personal zu den größten und mit über 1000 Berufsbildern zu den vielfältigsten Arbeitgebern in Deutschland.



Interessenten sind herzlich eingeladen sich auf der Messe oder auf machwaswirklichzählt.de zu informieren.



