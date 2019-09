FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 8000 (7800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 280 (240) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2000 (1970) P - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GAMMA COMMUNICATIONS PRICE TARGET TO 1250 (1150) PENCE - 'OW' - CITIGROUP CUTS CYBG PRICE TARGET TO 180 (215) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 175 (212) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS CYBG PRICE TARGET TO 180 (220) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS HSBC PRICE TARGET TO 520 (540) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK CUTS LLOYDS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 55 (74) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS RBS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 215 PENCE - FTSE INDICATED -0.33% TO 7247 (CLOSE: 7271.17) POINTS BY IG - HSBC RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 315 (290) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES DUNELM GROUP TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 800 PENCE - JEFFERIES CUTS SIG PRICE TARGET TO 142 (145) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS CYBG PRICE TARGET TO 150 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MELROSE INDUSTRIES TARGET TO 265 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS HSS HIRE PRICE TARGET TO 34 (36) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 320 (280) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES ITV PRICE TARGET TO 180 (145) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS CAIRN ENERGY TARGET TO 194 (202) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT RAISES ASHMORE GROUP TO 'BUY' ('ADD') - RBC CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1200 (1225) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS UNITED UTILITIES TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 850(950)P - RBC RAISES PENNON TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 875 (825) PENCE - RBC RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2300 (2250) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/SOCGEN REINITIATES DIAGEO WITH 'SELL' - PRICE TARGET 3280 PENCE - UBS CUTS CYBG PRICE TARGET TO 155 (170) PENCE - 'BUY'



- TRADERS: BOFA CUTS TAYLOR WIMPEY TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TRADERS: BOFA RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TO 'BUY' ('NEUTRAL')



