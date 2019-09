BERLIN (Dow Jones)--Eine Mehrheit der Deutschen ist laut einer Umfrage für einen Austritt der SPD aus der großen Koalition. In der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey sprachen sich 47,5 Prozent dafür aus, dass die Sozialdemokraten das Bündnis mit der CDU/CSU aufkündigen, berichtete die Funke-Mediengruppe. 42,6 Prozent waren der Meinung, dass die SPD zusammen mit der Union ihre Regierungsarbeit fortsetzen sollte. Die restlichen 9,9 Prozent zeigten sich unentschieden.

Deutliche Unterschiede gab es zwischen den verschiedenen Wählergruppen. Während 76,2 Prozent der CDU/CSU-Wähler gegen einen SPD-Austritt aus der großen Koalition votierten, fanden drei Viertel der AfD-Wähler, dass die SPD das Bündnis aufkündigen sollte. Bei den SPD-Wählern waren nur 35,6 Prozent davon überzeugt, dass ein Austritt die richtige Entscheidung sei. Wähler der Linken (69,8 Prozent), der Grünen (56,0 Prozent) und der FDP (46,9 Prozent) begrüßten dagegen mehrheitlich ein Ende der schwarz-roten Regierung.

In der Umfrage im Auftrag der Zeitungsgruppe, an der vom 4. bis zum 5. September 7.578 Personen teilnahmen, zeigten sich deutliche Unterschiede beim Alter: Während 61,6 Prozent der 18- bis 29-Jährigen für einen SPD-Austritt aus der Regierung plädierten, befürworteten in der Altersgruppe der Personen über 65 Jahren nur 39,3 Prozent ein Aus des Bündnisses. Insgesamt waren 48,8 Prozent der Arbeitnehmer für einen Austritt und 41,0 Prozent dagegen. Von den Arbeitslosen verlangten hingegen 52,8 Prozent, dass sich die SPD aus der großen Koalition verabschiede.

