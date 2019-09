Regierungschef Li Keqiang der höchste Regierungsvertreter in Peking, der sich bisher zu den Protesten geäussert hat.Peking - Chinas Regierungschef Li Keqiang hat eine Lösung der schweren Krise in Hongkong mit gesetzmässigen Mitteln zugesichert. Die Zentralregierung in Peking unterstütze die Hongkonger Regierung, das "Chaos" zu beenden. Das werde "im Rahmen der Gesetze" geschehen, versicherte der Premier am Freitag bei einer Pressebegegnung mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel...

Den vollständigen Artikel lesen ...