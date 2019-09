Der niederländische Verpackungsentwickler Bark Innovations richtet seinen Blick auf alle Aufgaben, die eine Verpackung in ihrem Lebenszyklus erfüllen muss, und alle Kosten, die sie dabei verursacht. Weil das Unternehmen Einblick in alle Prozessschritte der Verpackungsentwicklung bis zur Herstellung hat, sind zuverlässige Kostenschätzungen möglich. So werden auch Verpackungsinnovationen kein Abenteuer, sondern erschwinglich.Bark Innovations aus Eerbeek, in der Nähe von Arnhem, ist ein Entwickler von kundenspezifischen Primärverpackungen und gehört zur niederländischen Bark Packaging Group. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...