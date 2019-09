Die NordLB hat die Bewertung der Papiere von Traton mit "Kaufen" und einem Kursziel von 27 Euro aufgenommen. Auch wenn die Halbjahreszahlen der VW-Nutzfahrzeugtochter recht stark ausgefallen seien, belaste der deutliche Rückgang der Auftragseingänge etwas die Stimmung, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Traton-Börsengang im Juni sei recht überraschend gekommen und die einzelnen Konzernmarken seien von einer Modulstrategie wie beim Mutterkonzern Volkswagen noch meilenweit entfernt. Doch dürfte gerade das Ausrollen einer derartigen Strategie in der nächsten Dekade für Fortschritte auf der Kostenseite sorgen. In Erwartung deutlicher Fortschritte bei der Kooperation von Scania und MAN sieht Schwope für die Traton-Aktie klares Kurspotenzial./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2019 / 11:14 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2019 / 11:30 / MEZ

