Für die Aktie von Thomas Cook blieb auch in dieser Börsenwoche im Prinzip alles beim Alten: Auf Ausbruchsversuche wie am Mittwoch, als die Papiere des angeschlagenen Touristikkonzerns kurzzeitig auf 72 Cent schossen, folgten Rückschläge. Am Freitag im frühen Handel notierte Thomas Cook wieder rund zehn Cent niedriger, was einem Kursrückgang von 14 Prozent innerhalb von knapp zwei Tagen entspricht. Was angesichts der Turbulenzen an der Börse ein wenig aus dem Blick gerät, ist die Tatsache, dass das ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...