Insgesamt werden dann knapp 400 Auszubildende und DH-Studenten in 23 unterschiedlichen Berufen beim führenden Hersteller von Ventilatoren und Motoren ausgebildet.

Die Ausbildung und das Duale sowie kooperative Studium sind für ebm-papst wichtige Instrumente zur Gewinnung von Fachkräften, insbesondere im gewerblich-technischen Bereich. So ist der Bedarf bei den MINT-Berufen beim Ventilatorspezialisten ungebrochen hoch. Um in diesen Feldern ausreichend Fachkräfte zu gewinnen, versucht ebm-papst bereits Kinder für Technik zu begeistern. Dies fördert das Unternehmen mit MINT-Projekten in Kindergärten und Schulen und als Regionalausrichter des "Jugend forscht" Regionalwettbewerbs Heilbronn-Franken. Außerdem bestehen enge Kooperationen der Unternehmensgruppe mit Hochschulen in der Region, um Studenten die Möglichkeit für Praktika oder die Durchführung einer Abschlussarbeit zu bieten.

Jeweils zwei Bewerber für den diesjährigen Ausbildungsstart konnte ebm-papst durch zwei erfolgreiche Initiativen der DHBW Mosbach am Campus Bad Mergentheim gewinnen: "Sommer im Schloss!*" und die Bewerberwoche "Dual²" richten sich direkt an europäische Studieninteressierte. "Sommer im Schloss!*" ist ein vierwöchiges Bewerberseminar zum dualen Studium in Deutschland. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...