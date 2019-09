Die französische Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Safran nach Halbjahreszahlen und angehobenen Geschäftsjahreszielen von 132 auf 150 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Triebwerksbauer und Industriekonzern habe ein sehr starkes Geschäftshalbjahr hinter sich, in dem er deutlich besser als vom Markt erwartet abgeschlossen habe, schrieb Analyst Zafar Khan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Alle Sparten hätten dazu beigetragen. Das konzerneigene Umsatzwachstum sei das stärkste gewesen, was Safran je erzielt habe./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2019 / 21:49 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: n.b./n.b./n.b Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000073272