Am Freitag zeichnen sich an den US-Börsen Kursgewinne ab. Die Futures auf die wichtigen Aktienindizes deuten eine etwas festere Eröffnung am Kassamarkt an. Ausschlaggebend dürfte letztlich aber der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung (Payrolls) für August sein, der eine Stunde vor der Startglocke veröffentlicht wird.

Anleger scheinen den Daten optimistisch entgegenzublicken, nachdem der Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP am Donnerstag auf einen unerwartet deutlichen Beschäftigungsaufbau hinwies. Bei den Payrolls am Freitag erwarten Volkswirte im Schnitt einen Stellenzuwachs von 150.000, nachdem im Juli ein Plus von 164.000 verzeichnet worden war.

Die Entwicklung des Arbeitsmarkts ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Eine fortgesetzt gute Beschäftigungslage könnte der Hoffnung auf eine weitere Zinssenkung der Federal Reserve einen Dämpfer verpassen und den Dollar aufwerten lassen. Daher dürfte eine Diskussion des US-Notenbankchefs Jerome Powell mit seinem schweizerischen Pendant Thomas Jordan auf reges Interesse stoßen, die ab 18.30 Uhr MESZ per Webstream aus Zürich übertragen werden soll. Dieser Auftritt wird für Powell wohl die letzte Gelegenheit sein, sich zur Geldpolitik zu äußern, bevor ab Sonntag die vor Zinssitzungen übliche Schweigefrist für US-Notenbanker gilt. Die nächste Fed-Sitzung ist für den 17. und 18. September anberaumt.

September 06, 2019

