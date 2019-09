Der finnische Konzern Kone hat als erstes Unternehmen offiziell sein Interesse am Kauf der Aufzugssparte von thyssenkrupp angekündigt."Beide Firmen sind sehr komplementär aufgestellt", sagte Kone-Vorstandschef Henrik Ehrnrooth dem Handelsblatt. Die Kombination beider Unternehmen ergebe industriell am meisten Sinn. "Ich denke, dass das am langen Ende den Ausschlag geben wird." Die Aufzugssparte von thyssenkrupp würde "perfekt zu Kone passen", so der Manager gegenüber der Rheinischen Post. ...

