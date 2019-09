Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) - Vorstellung des ersten KI-basierten mobilen Analytik-Feeds, der Automatisierung, Storytelling und Zusammenarbeit kombiniert



Yellowfin, ein weltweit führender und innovativer Anbieter von Analytik-Lösungen, gab heute die Veröffentlichung einer völlig neu konzipierten mobilen App für Analytik bekannt. Diese App definiert datengesteuerte Organisationen neu.



Bislang haben mobile Business-Intelligence-Anwendungen weitgehend die Nutzeroberfläche von Desktop-Dashboards repliziert. Aber auf mobilen Geräten bot eine seriöse Datenanalyse bisher keine gute Nutzererfahrung. Der Arbeitsbereich ist klein, die Bedienung unhandlich und komplexe Analysen sind schwierig durchzuführen.



Die Einzigartigkeit der neuen mobilen App von Yellowfin zeigt sich in der bewussten Ausrichtung auf die Bedürfnisse des Datenkonsumenten. Der neue "Timeline"-Feed nutzt eine vertraute Benutzeroberfläche im Social-Media-Stil, die es den Benutzern ermöglicht, Echtzeit-Einblicke durch Yellowfin-Signale und -Stories automatisch zu entdecken und diese kollaborativ zu bearbeiten.



Yellowfin Signals automatisiert die Datenerfassung, indem es die Daten eines Unternehmens nach statistisch signifikanten Änderungen durchsucht und die Benutzer über relevante Änderungen gemäß ihrer spezifischen Rolle informiert. Ein Signal wird komplett mit Erklärungen in der natürlichen Sprache (NLG) und zusätzlichen automatisch generierten Analysen geliefert, die dem Benutzer helfen, die Ursache schnell aufzudecken.



Yellowfin Stories ermöglicht die Erstellung von Datenverläufen, die ein einheitliches Verständnis im gesamten Unternehmen erzeugen. Benutzer haben nun die Möglichkeit, Bilder, Texte, Videos oder Schnappschüsse von analytischen Inhalten aus Yellowfin einzubetten. Außerdem können BI-Lösungen von Drittanbietern wie Tableau, Qlik und Power BI in eine kontrollierte und sichere Anwendung integriert werden.



Wenn diese leistungsstarken Produkte über die neue mobile App bereitgestellt werden, können sie die Benutzer sofort auf Änderungen aufmerksam machen und eine Echtzeit-Zusammenarbeit ermöglichen. Darüber hinaus Aktionen im gesamten Unternehmen kommuniziert werden. Es reicht nicht mehr aus, den Benutzern Daten anzuzeigen - sie brauchen auch eine Möglichkeit, darauf zu reagieren, egal wo sie sich befinden.



"Die neue mobile Yellowfin-App bietet ein für die mobile Welt neuartiges Erlebnis", sagt Brad Scarff, CTO bei Yellowfin. "Sie stellt den Benutzern unsere intuitiven Signale und Stories zur Verfügung, damit sie wissen, wann, wie und warum sich Daten ändern. Aber die neue App ist wirklich einzigartig, da Daten und Erkenntnisse in einer Zeitleiste bereitgestellt werden, um die Konversation und echte Zusammenarbeit zu erleichtern."



Als Teil der breiteren Analytik-Suite von Yellowfin ist die neue mobile App die einzige Analytik-App, die automatisierte Analysen, Datenverläufe und Zusammenarbeit erfolgreich kombiniert. Die App ist um eine intuitive Timeline herum aufgebaut und bietet beispiellose Möglichkeiten für die mobile Zusammenarbeit.



"Die Benutzerschnittstelle ist völlig neuartig, sehr intuitiv und einfach zu bedienen. Sie kombiniert einzigartige KI-Fähigkeiten mit modernen Funktionen für die Zusammenarbeit, die mühelos Einblicke direkt vor Ihren Augen ermöglichen. Die ultimative Suite für BI & Analytik. Viel Spaß damit", sagte Marcel Hajdu, CEO von Dataviz.sk.



Von der Zeitleiste aus können Benutzer auf dem Laufenden bleiben, indem sie Signale ansehen und Maßnahmen ergreifen, diese Änderungen mit anderen teilen, Stories lesen, zu Diskussionen beitragen und sich mit anderen Personen innerhalb ihrer Organisation austauschen.



"Die mobile Nutzererfahrung hat die Innovationen in dieser App inspiriert", sagt Glen Rabie, CEO von Yellowfin. "Die Idee ist, den Inhaltstyp zu liefern, der für das Gerät am besten geeignet ist. Dashboards sind fantastisch, aber sie auf einem kleinen Bildschirm zu betrachten, ist nicht optimal. Die Zukunft der Analytik in einer mobilen App basiert auf einer Zeitachse, mit der Sie bei jeder Veränderung in Ihrem Unternehmen reagieren können, egal wo Sie sich befinden."



Die neue Yellowfin Mobile App benötigt die neueste Version von Yellowfin. Sie können sie auch mit Beispieldaten ausprobieren, die innerhalb der App zugänglich sind. Sie ist ab sofort im Apple App Store und Google Play zum Download verfügbar.



Informationen zu Yellowfin



Yellowfin ist ein globaler Anbieter von Business Intelligence- und Analysesoftware mit einer Reihe von auf Automatisierung basierenden Weltklasse-Produkten. Yellowfin wird von den weltweit führenden Analystenhäusern als Innovator anerkannt. Mehr als 27.000 Unternehmen und mehr als drei Millionen Endanwender in 75 Ländern nutzen Yellowfin täglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.yellowfinbi.com (http://www.yellowfinbi.com/).



