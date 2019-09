Ein extrem ruhiger Vormittag. Die deutschen Industriedaten belasten ein wenig, aber die vorsichtigen Player am Kapitalmarkt werden trotzdem weiter mutiger und gehen teilweise raus aus ihren sicheren Häfen..Bessere US-Daten, freundlichere Signale vom Handelsstreit, etwas Entspannung in Hongkong und ein wohl zunächst verhinderter No-Deal-Brexit sind die Motive. Palfinger 1.93% FACC -1.98% S Immo 1.46% Verbund -1.66% Polytec 1.22% SBO -1.20% Abwarten muss man auf die US-Daten heute nachmittag und was der gute Herr Powell zu sagen haben wird. Und dann geht der Fokus natürlich schon auf die EZB-Zinsentscheidung am kommenden Donnerstag. Hier wird mit einem Zinsschnitt von 0,20 auf dann minus 0,60 beim Einlagensatz gerechnet. Auch neue Maßnahmen zum ...

