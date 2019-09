DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.982,20 +0,34% +18,70% Euro-Stoxx-50 3.488,85 +0,12% +16,24% Stoxx-50 3.180,89 +0,04% +15,25% DAX 12.177,62 +0,42% +15,33% FTSE 7.260,33 -0,15% +8,07% CAC 5.591,63 -0,03% +18,20% Nikkei-225 21.199,57 +0,54% +5,92% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 174,65 +9

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,15 56,30 -2,0% -1,15 +14,8% Brent/ICE 59,67 60,95 -2,1% -1,28 +7,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.506,57 1.519,20 -0,8% -12,63 +17,5% Silber (Spot) 18,14 18,66 -2,8% -0,52 +17,1% Platin (Spot) 932,09 964,25 -3,3% -32,16 +17,0% Kupfer-Future 2,61 2,62 -0,6% -0,02 -1,4%

Am Ölmarkt setzen sich die Gewinnmitnahmen fort, die am Donnerstag im späten Handel eingesetzt hatten. Beobachter verweisen darauf, dass der Dollar zu vielen Währungen aufgewertet habe. Damit verteuere sich Öl für Käufer aus anderen Währungsgebieten.

Der Goldpreis gibt ebenfalls weiter nach. Die wiedererwachte Risikofreude der Anleger und die Erholung der Anleihezinsen dämpfen das Interesse an dem Edelmetall.

AUSBLICK AKTIEN USA

Am Freitag zeichnen sich an den US-Börsen Kursgewinne ab. Ausschlaggebend dürfte letztlich aber der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung (Payrolls) für August sein, der eine Stunde vor der Startglocke veröffentlicht wird. Die Entwicklung des Arbeitsmarkts ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Eine fortgesetzt gute Beschäftigungslage könnte der Hoffnung auf eine weitere Zinssenkung der Federal Reserve einen Dämpfer verpassen und den Dollar aufwerten lassen. Daher dürfte eine Diskussion des US-Notenbankchefs Jerome Powell mit seinem schweizerischen Pendant Thomas Jordan auf reges Interesse stoßen, die ab 18.30 Uhr MESZ per Webstream aus Zürich übertragen werden soll. Dieser Auftritt wird für Powell wohl die letzte Gelegenheit sein, sich zur Geldpolitik zu äußern, bevor ab Sonntag die vor Zinssitzungen übliche Schweigefrist für US-Notenbanker gilt. Die nächste Fed-Sitzung ist für den 17. und 18. September anberaumt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten August Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +150.000 gg Vm zuvor: +164.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,7% zuvor: 3,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,29% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Weiter nach oben, aber langsamer, geht es mit den Kursen an Europas Börsen am Freitagmittag. Mit der Entspannung im Handelsstreit, beim Brexit und in Italien ist die Grundstimmung an den Börsen nach wie vor konstruktiv. Fundamental Neues gibt es aber nicht. Die Anleger warten auf die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag. Die schwachen Daten zur deutschen Industrieproduktion belasten nicht. Zugleich richten sich die Blicke zunehmend auf die geldpolitische Entscheidung der EZB in der kommenden Woche. Thyssenkrupp legen um weitere 2,4 Prozent zu, nachdem sich wie vom Markt erwartet der Konkurrent Kone interessiert an der Aufzugssparte gezeigt hat. Deutsche Bank verlieren 0,2 Prozent. Leicht belastend wirkt hier ein Agenturbericht, wonach Ermittler im Auftrage eines US-Kongressausschusses mögliche Kontrollprobleme bei der Bank sehen. Bei der defensiven Beiersdorf-Aktie (minus 1 Prozent) dauern die Gewinnmitnahmen an. Keine Belastung für die RWE-Aktie (+1 Prozent) ist der endgültige Ausstieg der Stadt Bochum aus dem Versorger, den diese am Vorabend vermeldet hat. Die Kommune hatte schon vor Jahren angekündigt, schrittweise auszusteigen. Sodexo verlieren in Paris 3,7 Prozent nach einer Herunterstufung auf "Underweight" durch Barclays.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:34 Do, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1026 -0,09% 1,1042 1,1048 -3,8% EUR/JPY 117,92 -0,09% 118,15 118,20 -6,2% EUR/CHF 1,0929 +0,47% 1,0897 1,0896 -2,9% EUR/GBP 0,8966 +0,17% 0,8951 0,8963 -0,4% USD/JPY 106,96 +0,01% 107,00 107,00 -2,5% GBP/USD 1,2299 -0,26% 1,2335 1,2325 -3,6% USD/CNY 7,1153 -0,46% 7,1453 7,1519 +3,4% Bitcoin BTC/USD 10.860,00 +2,95% 10.730,00 10.546,25 +192,0%

An den Devisenmärkten gibt das Pfund einen Teil seiner jüngsten Gewinne wieder ab und fällt in den Bereich von 1,2300 Dollar zurück. An den vergangenen beiden Tagen hatte sich die britische Währung von den Tiefs erholt, nachdem das Parlament der Regierung ein Ausscheiden Großbritanniens aus der EU ohne Folgeabkommen untersagt hatte. Noch bleiben aber Unsicherheiten. Die britische Regierung strebt Neuwahlen an. Um diese zu erreichen, könnte sie ein Gesetz einbringen, das es ihr erlaubt, das Parlament mit einfacher Mehrheit aufzulösen. Somit sei eine Wahl am 15. Oktober weiterhin möglich, so die Commerzbank.

Der Rubel legt derweil zu, nachdem die russische Zentralbank den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt hat. Die Zinssenkung war so erwartet worden. Devisenanalyst Tatha Ghose von der Commerzbank hatte am Morgen angemerkt, dass die Inflationsdaten zuletzt auf der Unterseite überrascht hätten und auch die Inflationserwartungen langsam sänken. Gleichzeitig wachse die russische Wirtschaft recht langsam. Der Rubel sei zuletzt recht stabil gehandelt worden, nachdem das Risiko von US-Sanktionen gefallen sei und die Zentralbank trotz der Zinssenkungen einen hohen Realzins aufrechterhalte. Unter diesen Umständen seien weitere Zinssenkungen am Freitag gerechtfertigt, ohne dass sie sich nennenswert auf den Rubel auswirken dürften. Der US-Dollar geht aktuell bei 65,90 Rubel um, am Dienstag waren es in der Spitze noch über 67 Rubel gewesen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Starke Vorgaben von der Wall Street im Verbund mit überzeugenden Konjunkturdaten aus den USA haben Rezessionssorgen an den asiatischen und australischen Aktienmärkten am Freitag in den Hintergrund treten lassen und die Kurse erneut zulegen lassen. Laut Händlern schwang aber auch das positive Sentiment des Vortages noch mit, als ermutigende Signale zur Lösung des Handelskonflikts die Börsen befeuert hatten. In Tokio stieg der Nikkei-225 um 0,5 Prozent auf 21.200 Punkte - angeführt von Aufschlägen in den Sektoren Automobil- und Maschinenbau. Die gestiegene Risikoneigung schwächte die japanische Landeswährung Yen, was in Tokio Aktien exportlastiger Unternehmen Auftrieb gab. Honda Motor kletterten um 3 und Daikin Industries um 3,6 Prozent. Der NZX-50 in Neuseeland markierte bei einem Plus von 1 Prozent ein Allzeithoch. Begünstigt wurde der Anstieg durch eine Prognose der ANZ-Bank über drei weitere mögliche Leitzinssenkungen bis Mai. Unter den Einzelwerten stürzten die Titel des japanischen Online-Unternehmens Rakuten um 5,2 Prozent ab. Laut Medienberichten verzögert sich der Start des Mobilfunkangebots wohl bis in den Frühling. Ursprünglich war ein Beginn zum 1. Oktober angepeilt worden. Wettbewerberpapiere von NTT Docomo und Softbank gaben ebenfalls ab. Der Baukonzern Sekisui House (+4,8 Prozent) hatte überzeugende Zweitquartalszahlen vorgelegt.

CREDIT

Auf Konsolidierungskurs zeigen sich am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Vor dem Wochenende und dem US-Arbeitsmarktbericht für August rechnen Händler mit keinen neuen Impulsen. Die Entspannung im Handelskonflikt dürfte weiter für Einengungstendenzen sorgen, übergeordnet sei der Blick nun aber bereits auf die EZB-Sitzung kommende Woche gerichtet. Vor allem der Umfang neuer QE-Maßnahmen steht im Fokus.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BASF, BMW, Varta bei zweitem Batteriezellkonsortium dabei - Zeitung

An dem zweiten europäischen Konsortium zur Fertigung von Batteriezellen sind offenbar namhafte Unternehmen aus Deutschland beteiligt. BASF, BMW, Varta sowie der bayerische Batteriehersteller BMZ seien Teil des von politischer Seite gestützten Batterieverbundes, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Insider. Sprecherinnen von BASF und Varta wollten sich auf Anfrage dazu nicht konkret äußern, bei BMW und BMZ war kurzfristig niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Daimler erzielt auch im August zweistelliges Absatzplus

Mercedes-Benz Cars hat im August den zweiten Monat in Folge ein zweistelliges Absatzplus erzielt. Die Verkäufe stiegen um 15,0 Prozent auf 188.980 Einheiten, wie die Daimler-Tochter mitteilte. Seit Jahresbeginn betrug der Absatz damit 1,582 Millionen Fahrzeuge, ein Minus von 1 Prozent.

Eon-Chef deutet Spanne von 42-43 Euro für Innogy-Squeeze-out an

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 06, 2019 07:25 ET (11:25 GMT)

Eon-Chef Johannes Teyssen hat den Minderheitsaktionären der vor der Übernahme stehenden Innogy SE eine ungefähre Preisindikation beim geplanten Squeeze-out gegeben. "Man landet bei ungefähr 42 bis 43 Euro pro Aktie", lautet seine Schätzung, die er auf Nachfrage von Dow Jones Newswires abgab. Abweichungen nach oben oder unten seien jedoch möglich. Derzeit notiert die Innogy-Aktie bei rund 45 Euro.

Eon-Chef: Grünen Strom mit Einnahmen aus CO2-Preis entlasten

Die Einnahmen aus einer CO2-Bepreisung sollten nach Ansicht von Eon-Chef Johannes Teyssen für eine deutliche Senkung der Stromkosten eingesetzt werden. "Natürlich muss ein CO2-Bepreisungsmodell die Sektorkopplung unterstützen", sagte Teyssen anlässlich des Aktionstags Elektromobilität des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in Berlin. "Solange grüner, sauberer Strom alle Kosten und Lasten der Energiewende tragen soll und braune, schmutzige Energie steuermäßig sogar begünstigt wird, ist es kein Wunder, dass die Kostenanreize nicht funktionieren." Grüner Strom müsse von allen Steuern und auch der Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz entlastet werden.

Fresenius Medical Care baut neues Labor in den USA

Fresenius Medical Care baut seine Aktivitäten in Nordamerika aus. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat die US-Tochter Spectra Laboratories am Donnerstag in Southaven, Mississippi, den Grundstein für ein 18.500 Quadratmeter großes Labor gelegt. In den kommenden drei Jahren sollen dort mehr als 300 Arbeitsplätze entstehen.

Stadt Bochum verkauft verbliebene RWE-Aktien

Die Stadt Bochum hat sich von ihrem verbliebenen Anteil am Energiekonzern RWE getrennt. Die Holding für Versorgung und Verkehr (HVV) habe ihre restlichen 2,2 Millionen RWE-Aktien verkauft, sagte ein Sprecher der Bochumer Stadtwerke. Der Veräußerungsgewinn liege bei rund 35 Millionen Euro.

Siemens-Anleihen bei teils negativen Renditen mehrfach überzeichnet

Siemens besorgt sich am Anleihemarkt frisches Geld zu äußerst günstigen Konditionen. Der Industriekonzern begab am Donnerstag Schuldtitel im Gesamtvolumen von 3,5 Milliarden Euro mit Laufzeiten von 2, 5, 10 und 15 Jahren. Die beiden Kurzläufer wurden mit negativen Renditen gepreist, Siemens bekommt also von Investoren mehr geliehen, als der Konzern zurückzahlt. Wie es in einer Mitteilung von Siemens heißt, überstieg die Nachfrage das Angebot um mehr als das Vierfache.

VW und Northvolt bauen Batterie-Gigafabrik in Salzgitter

Volkswagen und der schwedische Batteriehersteller Northvolt haben ihre Kooperation zum Bau einer Zellfertigung in Deutschland besiegelt. Im kommenden Jahr wollen die beiden Partner in Salzgitter eine Zellfertigung für Lithium-Ionen-Batterien errichten, wie VW mitteilte. Die Produktion soll dann um den Jahreswechsel 2023/24 mit einer Jahresleistung von 16 Gigawattstunden starten. Ein paritätisches Gemeinschaftsunternehmen dafür wurde nun offiziell gegründet.

VW-Sammeltaxi-Dienst Moia bekommt neuen CEO

Der Sammeltaxi-Dienst Moia von Volkswagen bekommt einen neuen Chef. Wie das Unternehmen mitteilte, rückt der bisherige COO Robert Henrich auf den Chefposten. Gründungs-CEO Ole Harms werde eine neue, "verantwortungsvolle" Aufgabe im Konzern übernehmen.

Audi setzt auch im August weniger Pkw ab

Audi hat auch im August weniger Premiumautos verkauft. Der Absatz fiel um 2,5 Prozent auf 150.100 Einheiten, wie die Volkswagen-Tochter mitteilte. Seit Januar haben die Ingolstädter damit 1,212 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Minus von 4,5 Prozent. Audi führt das Absatzminus auf das außergewöhnlich rasante Absatzplus im Vorjahr im Zuge eines neuen Abgasmessverfahrens zurück. Im Juli war der Absatz sogar um 6,1 Prozent auf 155.350 Einheiten gefallen.

Airbus vertieft Kooperation mit China

Airbus vertieft die langfristige Kooperation mit der chinesischen Luftfahrtindustrie. Zu dem Zweck hat Airbus eine Vereinbarung mit der Aviation Industry Corporation of China, dem staatlichen chinesischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen, unterzeichnet, wie der europäische Flugzeughersteller mitteilte.

Novartis erhält Kaufoption für IFM Due für 840 Mio Dollar

Novartis plant eine weitere Transaktion mit IFM Therapeutics. Das US-Pharmaunternehmen hat dem Schweizer Konzern eine Option eingeräumt, ihre Tochter IFM Due für bis zu 840 Millionen Dollar zu kaufen. Dies wäre in diesem Jahr schon das zweite Geschäft zwischen beiden Unternehmen.

Alibaba kauft Kaola von Netease für rund 2 Mrd USD

Chinas größter Online-Einzelhändler Alibaba kauft die Import-Handelsplattform Kaola für rund 2 Milliarden US-Dollar. Verkäufer ist Netease Inc, ein chinesisches Internettechnologieunternehmen.

Mozilla zeigt Interesse an europäischem Cloud-Projekt Gaia-X

Der Direktor der Mozilla-Stiftung, Mark Surman, kann sich eine Beteiligung seines Webunternehmens an der Entwicklung einer europäischen Cloud vorstellen. "Es könnte sein", sagte Surman im Gespräch mit Dow Jones Newswires auf die Frage, ob die Non-Profit-Organisation bei einem solchen Projekt helfen würde.

Südkorea besorgt um Japans Genehmigung für Hyundai-Daewoo-Fusion - Kreise

In Südkorea gibt es offenbar Bedenken, dass die zunehmend angespannten Handelsbeziehungen zwischen Seoul und Japan die geplante Megafusion der beiden großen Schiffbauer des Landes zunichte machen könnte. Hyundai Heavy Industries bemüht sich derzeit um die Kartellfreigabe zur Übernahme von Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering aus Japan, China, Singapur und der Europäischen Union, sagten informierte Personen. Sollte eine der Wettbewerbsbehörde den Deal ablehnen, könnte die Fusion zurückgezogen werden.

Softbank will Anleihen für 500 Mrd Yen begeben

Softbank will Anleihen in Höhe von 500 Milliarden japanischen Yen (4,28 Milliarden Euro) mit einer Laufzeit von sieben Jahren begeben, wie der japanische Technologie- und Mischkonzern mitteilte. Die Anleihen sollen einen Kupon von 1,38 Prozent erhalten und im Laufe des Septembers emittiert werden. Der Großteil der Papiere - 400 Milliarden Yen - soll an Kleinanleger verkauft werden, nur Anleihen für die restlichen 100 Milliarden Yen zielen auf institutionelle Investoren.

