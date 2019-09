Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Industrie steckt in Rezession fest

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im Juli schwächer entwickelt als erwartet. Die schon seit vielen Monaten anhaltende Schwäche der Industrie birgt die Gefahr, dass sie auf andere Bereiche der Binnenwirtschaft übergreift und die gesamte deutsche Wirtschaft in eine ausgeprägte Rezession stürzt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank die Produktion im Juli gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Zuwachs von 0,1 Prozent prognostiziert.

Eurozone-BIP wächst im zweiten Quartal um 0,2 Prozent

Die Wirtschaft im Euroraum hat im zweiten Quartal 2019 ein verhaltenes Wachstum verzeichnet. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer dritten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent. Damit wurde die zweite Schätzung vom 14. August - wie von Volkswirten erwartet - bestätigt.

Russische Notenbank senkt Leitzins um 25 Basispunkte

Die russische Zentralbank hat zum dritten Mal in diesem Jahr ihren Leitzins gesenkt. Die Währungshüter reduzierten den Zinssatz um 25 Basispunkte auf 7,00 Prozent. Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Die Zentralbank reagierte damit auf die niedrigere Inflation und das lethargische Wirtschaftswachstum. Gouverneurin Elvira Nabiullina hat angekündigt, dass sie den Zinssenkungszyklus bis Mitte 2020 in kleinen Schritten abschließen will.

Chinas Notenbank setzt 900 Mrd Yuan für Kreditvergabe frei

Chinas Zentralbank wird mit einer Senkung der Reserveanforderungen an Banken rund 900 Milliarden Yuan (126 Milliarden Dollar) in das Finanzsystem einbringen, um die Kreditvergabe anzukurbeln. Wie die People's Bank of China (PBoC) mitteilte, wird die Reserveanforderung für große Banken um 50 Basispunkte und für kleine Banken um 100 Basispunkte reduziert. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt steht wegen dem Handelsstreit mit den USA unter zunehmenden Druck.

Mehrheit der Deutschen für SPD-Austritt aus großer Koalition - Umfrage

Eine Mehrheit der Deutschen ist laut einer Umfrage für einen Austritt der SPD aus der großen Koalition. In der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey sprachen sich 47,5 Prozent dafür aus, dass die Sozialdemokraten das Bündnis mit der CDU/CSU aufkündigen, berichtete die Funke-Mediengruppe. 42,6 Prozent waren der Meinung, dass die SPD zusammen mit der Union ihre Regierungsarbeit fortsetzen sollte. Die restlichen 9,9 Prozent zeigten sich unentschieden.

Umweltministerin legt Gesetzentwurf zum Verbot von Plastiktüten vor

Das Bundesumweltministerium hat einen Gesetzentwurf für ein Plastiktüten-Verbot auf den Weg gebracht. Plastiktüten, darunter auch "bio-basierte und bio-abbaubare Kunststofftragetaschen", sollen voraussichtlich ab dem kommenden Jahr in Geschäften nicht mehr erlaubt sein, wie aus dem AFP vorliegenden Referentenentwurf hervorgeht. Händlern droht demnach bei Verstoß ein Bußgeld.

Londoner Gericht weist Klage gegen Zwangspause des Parlaments ab

Ein Londoner Gericht hat eine Klage gegen die fünfwöchige Zwangspause des britischen Parlaments abgewiesen. "Die Klage ist abgewiesen", sagte Richter Ian Burnett im Hohen Gericht. Das Gericht ließ aber eine Berufung beim Obersten Gericht Großbritanniens zu, die Verhandlung soll am 17. September stattfinden.

Schottland dringt auf zweites Unabhängigkeitsreferendum 2020

Vor einem Besuch des britischen Premierministers Boris Johnson in Schottland hat die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon ihre Pläne für ein neues Unabhängigkeitsreferendum 2020 bekräftigt. Sie strebe "schon nächstes Jahr" ein neues Referendum an, sagte Sturgeon der Zeitung Die Welt. "Ich denke, und die Umfragen zeigen das auch, dass die Schotten unabhängig sein wollen", fügte die Chefin der Schottischen Nationalpartei (SNP) hinzu.

US-Regierung plant Privatisierung von Fannie Mae und Freddie Mac

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump erwägt eine Reprivatisierung der staatlich geförderten Hypothekenbanken Fannie Mae und Freddie Mac. Die Ankündigung stellt eine Abkehr von den über Jahre gemachten Versprechen der beiden großen US-Parteien dar, die beiden Unternehmen ganz aufzulösen. Auf Fannie Mae und Freddie Mac entfällt in etwa die Hälfte des US-Hypothekenmarktes.

Hurrikan "Dorian" auf Wirbelsturm der Kategorie 1 herabgestuft

Hurrikan "Dorian" hat sich auf seinem Weg zur US-Küste weiter abgeschwächt und ist zu einem Wirbelsturm der niedrigsten Kategorie 1 herabgestuft worden. Wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte, brachte der Hurrikan am Freitagmorgen vor der Küste von North Carolina nur noch Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern mit sich. Die Meteorologen rechnen demnach mit einer weiteren "langsamen Abschwächung" in den kommenden Tagen

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz/SNB: Währungsreserven Aug 767,1 Mrd CHF

