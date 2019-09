Die oekostrom AG hat im Halbjahr ein Ergebnis von 1,036 Mio. Euro errreicht un damit "das beste Halbjahresergebnis der Unternehmensgeschichte", wie CFO Lukas Stühlinger in einer Aussendung betont. In der Vorjahresperiode lag das Ergebnis bei 349.000 Euro. Zum stärkeren Ergebnis beigetragen hätten die "Fokussierung auf ertragsstarke Kundensegmente der schrittweise Ausbau der Kraftwerksparks und der konsequente Digitalisierungskurs in allen Geschäftsbereichen", so das Unternehmen. Der Umsatz lag im 1. Halbjahr bei 23,6 Mio. Euro (vs. 15 Mio. Euro in der Vorjahresperiode). Zum Stichtag am 31. Dezember 2018 waren 2.049 Aktionäre an der oekostrom AG beteiligt. In den ersten beiden Quartalen 2019 betrug der Durchschnittspreis 128,95 Euro je Aktie (1. HJ 2018: ...

