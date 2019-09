Mainz (ots) -



Woche 37/19

Samstag, 07.09.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



17.50 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer

Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 18.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

21.40 Syriens Herrscher - Das Haus Assad

Syrien 2019



22.25 Inside IS - Die geheimen Pläne der Terrormiliz



23.10 Philippinen - Im Visier des IS



23.55 Teheran extrem - Subkultur im Gottesstaat

Frankreich 2018



0.40 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran

Alte Rivalen

USA 2018



2.25 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran

Neue Kriege

USA 2018



3.10 auslandsjournal - die doku

Jemen - der Krieg, die Kinder und der Hunger

Jemen 2019



3.35 Der neue Kalte Krieg - Mehr Atomwaffen für Europa?



4.20 ZDFzeit

Putin und die Deutschen

Deutschland 2019



Woche 37/19

Sonntag, 08.09.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 heute-show



5.40 ZDF.reportage

Mallorca vor dem Kollaps

Ansturm auf die Urlaubsinsel

Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

8.10 ZDF.reportage

Partydorf Willingen

Ein Urlaubsort kämpft ums Image

Deutschland 2019



8.40 ZDF.reportage

Schwitzen, schwimmen, feiern

Sommer in der Stadt

Deutschland 2019



9.10 ZDF.reportage

Sonne, Strand und Schwarzes Meer

Schnäppchenurlaub in Bulgarien

Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

12.50 Das war dann mal weg

Westpaket, Intershop & Kaderakte

Deutschland 2018



13.35 Das war dann mal weg

Ostmark, Westsandmann & Transitstrecke

Deutschland 2018



14.20 DDR mobil - Zwischen Reichsbahn und Rasendem Roland

Deutschland 2017



15.05 Die sieben großen Lügen der Geschichte

Deutschland 2019



15.50 ZDF-History

Kinderstars: Im Schatten des frühen Ruhms

Deutschland 2015



16.35 Die Traumfabrik und die Macht

Hollywood und die Politik

Deutschland 2017



17.20 The true story of Madonna



18.10 ZDF-History

Alltag in Ost und West - Leben im geteilten Deutschland

Deutschland 2019



18.55 ZDF-History

Mythos Plattenbau - Wohnträume aus Beton in Ost und West

Deutschland 2019



( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

4.30 Mordfall Martin Luther King

Die Jagd nach dem Täter

Großbritannien/Deutschland 2017



Woche 37/19

Montag, 09.09.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.50 ZDF-History

Der Größte - Muhammad Ali

Deutschland 2019



6.35 ZDF-History

Von Pong zu Pokémon - Die Geschichte der Videospiele

Deutschland 2017



7.25 ZDF-History

Mythos Plattenbau - Wohnträume aus Beton in Ost und West

Deutschland 2019



8.08 heute Xpress



8.10 Das war dann mal weg

Verschwundene Berufe

Deutschland 2019



8.55 Serienkiller - Im Visier der Fahnder

Deutschland 2013



9.40 Serienkiller - Mörderische Triebe

Deutschland 2013



10.25 Der Fall Kenneth Erskine

Großbritannien 2015



11.10 Ermittler!

Mehrfachtätern auf der Spur



11.40 Ermittler!

Motiv Erbschaft



12.10 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz

Gefährliche Konkurrenz



12.50 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz

Die Anthrax-Ermittlungen



13.35 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz

Eine Super-Kanone für Saddam Hussein



14.20 Saddam Hussein - Die letzten Tage eines Diktators

Frankreich 2017



15.05 ZDF-History

9/11 - Was geschah am 11. September 2001

Deutschland 2018



15.50 Der 11. September - Verschwörung auf dem Prüfstand

Deutschland 2015



16.35 ZDF-History

Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten

Deutschland 2016



17.20 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz

Explosion im Labor



18.05 Rätselhafte Geschichte

Hitlers Ende

Großbritannien 2015



18.50 Wunderbare Welt

Hightech der Antike

Erfindungen zwischen Tiber und Tigris



( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

21.40 Terra X

Die Kelten

Aufstand der Königin

Deutschland 2016



22.25 ZDF-History

Die verlorene Stadt der Gladiatoren

Deutschland 2016



23.10 Gladiatoren

Kampfmaschinen der Antike



23.50 Warrior Women

Gladiatorinnen in Rom

Deutschland/Großbritannien 2016



0.35 ZDF-History

Roms Rache - Die Schlacht im Harz

Deutschland 2011



1.00 Schwert und Schild - Russlands Geheimdienste

Tscheka und Roter Terror

Großbritannien 2018



1.45 Schwert und Schild - Russlands Geheimdienste

KGB und Kalter Krieg

Großbritannien 2018



2.30 Schwert und Schild - Russlands Geheimdienste

FSB und Putins Russland

Großbritannien 2018



3.15 ZDF-History

Von Peter bis Putin - Russlands starke Männer und eine Frau

Deutschland 2017



4.00 ZDF-History

Das Tschernobyl-Vermächtnis

Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )



Woche 38/19

Samstag, 14.09.



Bitte Programmänderung beachten:



6.00 ZDF.reportage

Armes reiches Deutschland

Wenn ein Job nicht reicht

Deutschland 2016



"ZDFzeit: Das verdient Deutschland - Der große Gehälter-Vergleich"

entfällt



( weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen )



Montag, 16.09.



Bitte Programmänderung beachten:



11.30 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im Einsatz

Die Leichenbesiedler

Deutschland 2017



"Die Skelette in Dr. Franklins Garten - Das Geheimnis der Craven

Street" entfällt



( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung beachten:



12.45 Rätsel der Geschichte

Das Kolosseum in Rom

USA 2012



"Hightech der Antike - Erfindungen zwischen Tiber und Tigris"

entfällt



( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )



Mittwoch, 18.09.



Bitte Programmänderung beachten:



11.30 Mörderjagd

Rasende Wut



"Mördern auf der Spur: Wenn Frauen morden" entfällt

( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen )



Freitag, 20.09.



Bitte Programmänderung beachten:



15.00 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums

Die Heilige Lanze

Großbritannien 2014



"Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Ägyptens Tiere der Unterwelt"

entfällt



( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )



