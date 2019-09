In den USA sind die Löhne und Gehälter im August stärker gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 0,4 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Das ist der deutlichste Zuwachs seit Februar. Analysten hatten im Mittel einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet. In dieser Größenordnung waren die Gehälter im Juli gestiegen.

Im Jahresvergleich stiegen die Löhne im August um 3,2 Prozent. Erwartet wurde ein Anstieg um 3,0 Prozent. Der Zuwachs im Vormonat wurde von 3,2 auf 3,3 Prozent korrigiert./bgf/jsl/mis

AXC0180 2019-09-06/14:51