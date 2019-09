Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Werden Sie kostenlos Mitglied im ANLEGERCLUB der Börse Stuttgart: http://bit.ly/2M3O4P6 Gespräche über den Handesstreit: in Planung. No-No-Deal Gesetz in London: so gut wie durch. Alles in Butter - oder hat der Kaiser gar keine neuen Kleider an..? Der DAX hat sich nach hartem Kampf mit der 200-Tagelinie wieder berappelt und notiert wieder über 12.000-Punkten. Tobias Kramer, Herausgeber des Fachmagazins "Der Zertifikateberater" sieht zwar einige graue Wolken am Börsenhimmel, aber ein Gewitter aka Crash ist wenig wahrscheinlich.