Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für 1&1 Drillisch auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Ein Deal zwischen den Mobilfunkbetreibern ohne eigenes Netz und dem Bund, 5G-Lizenzzahlungen aufzuschieben zugunsten der Reduzierung von Funklöchern im ländlichen Raum schwäche einige Sorgen bei Drillisch ab, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktienkursgewinne erschienen aber überraschend, denn der Deal basiere auf "Geben und Nehmen"./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2019 / 08:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2019 / 08:17 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-09-06/15:45

ISIN: DE0005545503