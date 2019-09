München (ots) - Gleich mehrfach hat Boris Johnson in dieser Woche Niederlagen im Ringen um den Brexit erlitten. Erst bringt eine Mehrheit im Parlament ein Gesetz zur Verhinderung eines No-Deal-Brexits auf den Weg. Dann scheitert der britische Premier mit seinem Antrag auf Neuwahlen. Trotzdem könnte für Johnson noch alles nach Plan laufen: Mit dem Ausschluss von 21 Abweichlerinnen und Abweichlern versucht er, seine Partei als Brexit-Partei zu profilieren, um so seine Machtbasis zu stärken. Denn schon am Montag will der britische Premier erneut über Neuwahlen abstimmen lassen. Was steckt hinter Johnsons Methode? Ist er am Ende damit erfolgreich oder wird er scheitern? Und wie gefährlich ist seine Politik für die britische Demokratie?



Zu Gast bei Anne Will:



Norbert Röttgen (CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des

Deutschen Bundestages)

Rolf-Dieter Krause (ehemaliger Leiter des ARD-Studios Brüssel)

Greg Hands (Tory-Abgeordneter und ehem. Staatssekretär im britischen

Außenhandelsministerium)

Irina von Wiese (Mitglied des Europäischen Parlaments für die Liberal

Democrats)

Tanja Bueltmann (deutsche Historikerin, die in Großbritannien lebt) ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen



Pressekontakt:



Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste

Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.de



Presseanfragen an Anne Will:

Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.de



Pressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen

Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de



Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/43645