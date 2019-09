BERLIN (Dow Jones)--Der Chef der Europäischen Investitionsbank (EIB), Werner Hoyer, hält es für realistisch und machbar, innerhalb von zehn Jahren eine Billion Euro für den Klimaschutz zu investieren. "Wenn wir unsere Klimaschutzziele erreichen wollen, reden wir nicht mehr von Milliarden, sondern von Billionen Euro", sagte Hoyer dem Spiegel. "Das können wir stemmen." Das Klimaschutz-Ziel hatte die künftige EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bei ihrem Antritt ausgegeben.

Nach dem Willen Hoyers soll ein Hebel helfen, um auf den Kapitalmärkten zusätzliches Geld zu mobilisieren. "Wenn wir pro Jahr im Schnitt Klimaprojekte im Wert von 100 Milliarden Euro finanzieren wollen und der Hebel, den unsere Investitionen auslösen, bei etwa drei liegt, dann müsste die EIB pro Jahr 30 bis 35 Milliarden Euro in die Hand nehmen", so der Bankchef. Schon heute flössen 28 Prozent der Darlehen der EIB in Projekte, die dem Klimaschutz dienten: "Ich will, dass es künftig 50 Prozent werden."

Wie von der Leyen will auch Hoyer den Ausstieg aus der Kohle mit sozialen Projekten flankieren. "Wir müssen sicherstellen, dass der ökologische Umstieg auch mit neuen Jobs einhergeht", sagt der Bankchef, "das gilt für die Bergbauregionen in der Slowakei genauso wie in Polen".

