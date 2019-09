Scheitert der DAX hingegen an 12.200 Punkten, könnte die gesamte Aufwärtsbewegung nur eine Aufwärtskorrektur im bestehenden Abwärtstrend im Wochenchart sein. Mit in Folge wieder langfristig fallenden Kursen. Der Bereich von 12.200 Punkte gilt nun also als Signalmarke für den weiteren Verlauf im DAX.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 12.180 Punkten.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach unten bei 12.150, 12.100, 12.050, 12.000, 11.860 und 11.630 Punkten, nach oben bei 12.200 Punkten.

Gap um 11.960 Punkte offen.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang August bis Ende November.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat August: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX unter 12.200 Punkten mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...