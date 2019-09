US Nonfarm Payrolls (NFP) enttäuschen mit 130K neuen Arbeitsplätzen - Durchschnittlichen Stundenlöhne steigen mit 3,2 % mehr als die erwarteten 3,1 % - EUR/USD Herausforderung der Tageshochs in der Nähe der 1,1050 - EUR/USD Tageschart Auf dem Tageschart befindet sich die Gemeinschaftswährung in einem Abwärtstrend unter den wichtigen SMAs. Die US ...

