Pkw-Zulassungen August knapp unter Vorjahr - SUVs erstmals Spitze

In Deutschland wurden im August 313.748 Pkw neu zugelassen, was zum Vorjahresmonat nur eine leichte Abnahme von 0,8 Prozent bedeutet. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, rückten SUVs mit einem Anteil von 22,2 Prozent erstmals an die erste Stelle. Sie erreichten ein Plus von 11,1 Prozent. Die Kompaktklasse, das langjährig stärkste Segment, büßte unterdessen 11,6 Prozent ein und lag mit einem Anteil von 18,9 Prozent hinter den SUVs.

Deutsche Autokonzerne erhöhen im August den US-Absatz

Die deutschen Automobilkonzerne haben im August von einer besseren Nachfrage auf dem wichtigen US-Markt profitiert und ihren Absatz zum Teil deutlich erhöht. Die ungebrochene Beliebtheit der SUVs und die Rabatte rund um das Labor-Day-Feiertagswochenende sorgten für gute Verkäufe. Auch die asiatischen Fahrzeugbauer konnten mehr Autos an die Kunden bringen. BMW kam die Nachfrage nach den Stadtgeländewagen zugute und bei Porsche war der Cayenne gefragt.

Ifo-Umfrage: Deutsche Autobranche bläst Trübsal

Die Lage der deutschen Autoindustrie ist weiterhin schwierig. Das geht aus der neuesten Konjunkturumfrage des Ifo-Instituts hervor, die kurz vor der Internationalen Automobil-Ausstellung IAA erstellt wurde. Die Erwartungen der Branche für die kommenden Monate verfinsterten sich im August von minus 10,2 Punkte auf minus 14,1 Punkte. "Das Licht am Ende des Tunnels ist im Moment noch trüb", sagte Ifo-Forscher Klaus Wohlrabe und ergänzte: "Obwohl sich die aktuelle Lage im August leicht verbessert hat, sind viele Indikatoren noch auf Schrumpfung ausgerichtet."

BASF, BMW, Varta bei zweitem Batteriezellkonsortium dabei - Zeitung

An dem zweiten europäischen Konsortium zur Fertigung von Batteriezellen sind offenbar namhafte Unternehmen aus Deutschland beteiligt. BASF, BMW, Varta sowie der bayerische Batteriehersteller BMZ seien Teil des von politischer Seite gestützten Batterieverbundes, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Insider. Sprecherinnen von BASF und Varta wollten sich auf Anfrage dazu nicht konkret äußern, bei BMW und BMZ war kurzfristig niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte am Freitag, dass sich neun europäische Staaten gemeinsam mit rund 30 Unternehmen auf das Arbeitsprogramm für den zweiten Batterieverbund geeinigt haben.

Conti prüft für Antriebssparte auch Ausgliederung

Continental erwägt für seine Antriebssparte parallel zu einem möglichen Teilbörsengang auch eine komplette Ausgliederung. Ein Spin-Off bis zu 100 Prozent der Division Powertrain mit anschließender Börsennotierung sei eine zusätzliche Alternative, teilte der DAX-Konzern mit. Die Entscheidung für eine der Optionen solle nach der Prüfung der technischen und rechtlichen Bedingungen getroffen werden. Bisher hatte der Hannoveraner Konzern einen Verkauf von bis zu 25 Prozent der Anteile des künftig unter dem Namen Vitesco Technologies firmierenden Geschäfts erwogen.

Daimler-Chef Källenius: Automarkt nicht in lang anhaltendem Abschwung

Trotz sich eintrübender Konjunkturaussichten sieht Daimler-Chef Ola Källenius keinen langfristigen Einbruch auf dem Automarkt. "Wir sehen den globalen Automobilmarkt nicht in einem lang anhaltenden Abschwung. Es stimmt, die weltweite Pkw-Nachfrage hat sich 2019 abgeschwächt. Nach den starken Vorjahren und angesichts der schwächeren wirtschaftlichen Wachstumsdynamik kommt das aber nicht völlig überraschend", sagte Källenius der Automobilwoche. Er fügte hinzu: "Für Mercedes-Benz Cars erwarten wir im zweiten Halbjahr bereits eine Trendwende."

VW setzt trotz E-Auto-Wende auf wachsendes After-Sales-Geschäft

Der Volkswagen-Konzern will Umsatz und Ertrag im Geschäft mit Ersatzteilen und Service auch bei stark steigenden Verkaufszahlen wartungsärmerer Elektrofahrzeuge in den nächsten Jahren noch deutlich ausweiten. Neben einem wachsenden Fahrzeugbestand setzt der Automobilhersteller darauf, die Kunden mit Hilfe von digitalen Dienstleistungen stärker an sich zu binden.

VW-Sammeltaxi-Dienst Moia bekommt neuen CEO

Der Sammeltaxi-Dienst Moia von Volkswagen bekommt einen neuen Chef. Wie das Unternehmen mitteilte, rückt der bisherige COO Robert Henrich auf den Chefposten. Gründungs-CEO Ole Harms werde eine neue, "verantwortungsvolle" Aufgabe im Konzern übernehmen.

Audi setzt auch im August weniger Pkw ab

Audi hat auch im August weniger Premiumautos verkauft. Der Absatz fiel um 2,5 Prozent auf 150.100 Einheiten, wie die Volkswagen-Tochter mitteilte. Seit Januar haben die Ingolstädter damit 1,212 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Minus von 4,5 Prozent. Audi führt das Absatzminus auf das außergewöhnlich rasante Absatzplus im Vorjahr im Zuge eines neuen Abgasmessverfahrens zurück. Im Juli war der Absatz sogar um 6,1 Prozent auf 155.350 Einheiten gefallen.

Volkswagen of America profitiert im August von Tiguan und Jetta

Volkswagen hat auf dem amerikanischen Automarkt im August an die gute Entwicklung der vergangenen Monate angeknüpft und 9,8 Prozent mehr Fahrzeuge abgesetzt. Wie Volkswagen of America mitteilte, lagen die Verkäufe bei 35.412 (Vorjahr: 32.255) Fahrzeugen. Das sei der beste August seit dem Jahr 2013 gewesen. Besonders beliebt waren die Modelle Tiguan, Jetta und Atlas. Von Januar bis Anfang August setzte Volkswagen auf dem Markt 251.208 Fahrzeuge ab, ein Wachstum von 6,6 Prozent.

Post-Tochter Streetscooter startet in China - Kooperation mit Chery

Die Deutsche Post steigt in China mit dem Elektro-Transporter StreetScooter ein und hat dafür einen prominenten Partner gefunden. Zusammen mit dem Autohersteller Chery will die Tochter des DAX-Konzerns laut eigener Mitteilung ein Gemeinschaftsunternehmen zur Entwicklung eines E-Transporters für den internationalen Markt gründen. Dazu gehörten auch die lokale Fertigung und Beschaffung sowie der landesweite Vertrieb und Service.

Volvo Car verkauft 10,2 Prozent mehr Pkw im August

Der schwedische Pkw-Hersteller Volvo Car hat im August von starker SUV-Nachfrage profitiert und 10,2 Prozent mehr Fahrzeuge verkauft als im gleichen Monat des Vorjahres. Insgesamt setzte das zur chinesischen Zhejiang Geely Holding gehörende Unternehmen 47.796 Autos ab, wobei alle drei Schlüsselmärkte USA, China und Europa mit Zuwächsen glänzten. Mit 24,8 Prozent fiel das Absatzplus in China am stärksten aus, danach folgte Europa mit 11,5 Prozent wegen starker Nachfrage in Schweden, Deutschland und Großbritannien.

ANALYSE/US-Hersteller von Lkw drohen schweren Zeiten

Lkw-Hersteller in den USA verzeichnen deutlich weniger Bestellungen. Für die Fertigungsindustrie, die ohnehin zu kämpfen hat, ist das eine weitere schlechte Nachricht. Die US-amerikanische Lkw-Branche feierte 2018 eines ihrer besten Jahre. Das hohe Frachtaufkommen ermutigte die Transportunternehmen, ihre Flotten zu vergrößern. Nun jedoch drücken Handelsspannungen und ein langsameres globales Wachstum auf das Volumen. Laut dem Researchunternehmen Broughton Capital LLC sind die Frachtraten gegenüber dem Höchststand vom Juni 2018 um mehr als 20 Prozent eingebrochen.

