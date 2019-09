Hier geht's zur Bison-App: http://bit.ly/BISON-MM Kryptowährungen kaufen und verkaufen. In Teil 02 des Krypto Updates mit Markus Miller klären wir, Warum Kryptowährungen eigentlich so volatil sind und wie Anleger am besten bei Rücksetzern reagieren . Krypto-Experte Miller hat einen wichtigen Rat: Keine Panik - kein hektisches Glattstellen von Positionen. Im zweiten Teil des Krypto Updates wird außerdem eine Zuschauerfrage beantwortet: Wer oder Was steckt hinter dem Hype bei PlatinCoin? Ist das was für seriöse Anleger?