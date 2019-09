BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen haben massive Investitionen gefordert, um gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland herzustellen. "Wir brauchen dafür jetzt eine Milliarde Investitionen in einen Pakt für lebenswerte Regionen", erklärte Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt zum Abschluss der Klausurtagung der Grünen-Bundestagsfraktion in Weimar. "Damit wollen wir eine Dreifachgarantie." Es müsse sowohl Bus und Bahn als auch schnelles Internet geben. Drittens brauche es überall eine medizinische Versorgung.

"Wir wissen, dass die Frage einer abgehängten Region eben heute auch eine Frage der Demokratie ist", sagte Göring-Eckardt. Deswegen müsse das Ziel, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen, eingehalten werden. Dies sei "nicht irgendetwas, was man zusätzlich machen kann, sondern es ist das Gebot der Verfassung". Die Grünen haben auf ihrer Klausurtagung auch Investitionen für mehr Klimaschutz gefordert.

September 06, 2019

