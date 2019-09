Der chinesische Internetkonzern Tencent ist vor allem für seine Aktivitäten im Bereich der sozialen Netzwerke (WeChat), Bezahldienstleistungen im Internet (WeChat Pay) und als weltgrößter Publisher von mobilen Spielen bekannt. Längst allerdings hat man sich auch im Cloud-Business einen Namen gemacht, und zwar weltweit. 2017 eröffnete Tencent etwa seinen ersten europäischen Hub in Frankfurt/Main, in diesem Jahr expandierte der Konzern mit seinen Cloud-Diensten nach Japan. Nun folgt in diesem Segment ... (Achim Graf)

