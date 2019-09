First Majestic Silver hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Als eines der wenigen Minenunternehmen, die auch wirklich überwiegend ihren Umsatz mit Silber machen, bekam die Aktie mit dem deutlichen Silberpreisanstieg ebenfalls deutlichen Rückenwind. Ergebnis: Seit Ende Mai legte die Aktie um mehr als das Doppelte von 5,50 Dollar auf 11,62 Dollar in der Spitze zu.Im Zuge der Korrekturbewegung in dieser Woche ist die Aktie inzwischen bis auf ihren kurzfristigen Aufwärtstrend gelaufen. Angesichts der enormen Wertsteigerung wäre aber auch eine Konsolidierung, die den Namen verdient, für den weiteren Anstieg mehr als gesund. Ein Rücksetzer bis auf die Nackenlinie bei 8,5 Dollar sollte deshalb drin sein. Dann sind Zukäufe aussichtsreich.

