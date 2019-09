Jerome Powell, Präsident des Federal Reserve System, argumentierte auf einem vom Swiss Institute of International Studies (SIAF), Universität Zürich, organisierten Panel, dass die Zentralbanken in einem Abschwung weniger in der Lage sein werden, die Wirtschaft zu unterstützen. "Niedrigere Zinsen und eine geringe Inflation sind die größte Herausforderung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...