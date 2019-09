Den verheerenden Brände im Amazonasgebiet zum Trotz bleibt brasilianisches Holz ein begehrter Baustoff. Womöglich könnte das den Regenwald sogar schützen - wenn es gelingen würde, Betrug und illegalen Handel einzudämmen.

Zwei Wochen nach der Amtseinführung von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro startet Philipp Jaeger den Boykott. Er veröffentlicht einen Text auf der Homepage seines Unternehmens: "Betterwood stoppt Holzimporte aus Brasilien", schreibt Jäger. Bolsonaro leugne den Klimawandel, sei abhängig von der Agrarlobby und gefährde willentlich die indigene Bevölkerung. Deshalb verzichte Betterwood ab sofort auf Holz aus Brasilien, "um die staatlich geförderte Regenwaldvernichtung nicht zu unterstützen".

Wenn er heute die Bilder vom brennenden Regenwald sieht, hat er das Gefühl, richtig entschieden zu haben. Sein Lieferant kam damals aus dem Bundesstaat Para. Auch dort wüten jetzt die Brände. Wo einst Bäume standen, könnten Farmer bald Rinder züchten, Soja ernten. Unterstützt von Bolsonaro.

Betterwood ist nur ein kleiner Spieler im weltweiten Handel mit Tropenholz. Das Unternehmen verkauft seine Terrassendielen, Gartenmöbel oder Schneidbretter über seinen Onlineshop direkt an Verbraucher, erwirtschaftet so einen Umsatz von etwa zwei Millionen Euro im Jahr. Dennoch wollen Jaeger und seine Firma zum Wandel beitragen. "Tropenholz hat einen ähnlichen Ruf wie Schweröl. Das böseste Geschäft, das man so machen kann", sagt Jaeger. "Das wollen wir umdrehen."

158.000 Tonnen Holz und Holzwaren haben Deutschlands Holzimporteure, Möbelhersteller und Papierfabriken 2018 eingeführt - 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Darunter befinden sich Spanplatten und Zellstoffe aus Plantagenbäumen im Süden Brasiliens. Aber auch Tropenholz aus dem Amazonas, etwa für Gartenmöbel oder Terrassendielen. Wie Betterwood hofften bislang viele Betriebe, dass mit dem Handel auch der Wandel kommt, dass der Regenwald erhalten bleibt, weil sich mit ihm Geld verdient lässt. Dass nachhaltige Forstwirtschaft bewahren kann, was sonst niedergebrannt oder gerodet würde.

Bolsonaro straft die These Lügen: Gegen die Einträglichkeit eines Sojafeldes oder Viehzucht kommt ein Wald einfach nicht an, selbst wenn sein Holz noch so fair ...

