Dieser Artikel wurde erstmals von MyWallSt veröffentlicht. Im Jahr 2018 sahen wir 190 Unternehmen, die an den US-Börsen notiert wurden, und 2019 erweist sich als nicht anders. Dieses Jahr war ein hektisches Jahr für Börsengänge, mit Unternehmen wie Uber (WKN:A2PHHG), Pinterest (WKN:A2PGMG), Beyond Meat (WKN:A2N7XQ) und Slack (WKN:A2PGZL), die bisher an die Börse gingen. Das Jahr ist jedoch noch lange nicht vorbei, denn viele Unternehmen könnten in den nächsten vier Monaten noch an die Börse gehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...