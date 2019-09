Keine Minute dauert es von der Lobby des One World Trade Center in New York bis in die 104. Etage. Mit 10,6 Metern pro Sekunde gleitet der Aufzug die 406 Meter in die Höhe. Fünf der insgesamt acht Aufzüge sind mit hochwertigen Permanentmagneten auf Basis Seltener Erden, sogenannten Supermagneten, ausgestattet. Von Petra Maier

