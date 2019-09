von Birgit Haas, Euro am SonntagAm vergangenen Mittwoch begann in Bonn ein Prozess gegen zwei britische Aktienhändler. Ihnen wird vorgeworfen, den deutschen Fiskus mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften um hohe Summen geprellt zu haben. Sie waren in Aktiendeals verstrickt, an denen auch die Deutsche Börse als zentraler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...