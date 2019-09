Kanzlerin Merkel sorgt bei den Hongkonger Demonstranten für gemischte Gefühle. Zeitgleich verhinderten Hunderte Polizeibeamte Proteste am Flughafen.

Der Hongkonger Aktivist Joshua Wong zeigt sich enttäuscht über den Auftritt von Kanzlerin Angela Merkel in Peking. "Ich danke Kanzlerin Merkel, dass sie Hongkong in Peking angesprochen hat, aber es war viel weniger deutlich als es sich die Hongkonger gewünscht hatten", sagte Wong der "Bild am Sonntag" nach Vorabbericht.

"Das Geschäftsinteresse Deutschlands sollte nicht den universellen Wert außer Kraft setzen, an den wir glauben." Wenn die Kanzlerin etwas tun wolle, dann müsse sie Präsident Xi drängen, auf die Forderung nach freien Wahlen zu reagieren.

"Ich habe dafür geworben, dass Konflikte gewaltfrei gelöst werden und dass alles andere aus meiner Sicht eine Katastrophe wäre", sagte Merkel am Samstag in der chinesischen Stadt Wuhan. Die chinesische Führung habe ihr zugehört, sagte sie über ihre Gespräche mit Präsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang. "Das ist wichtig", betonte die Kanzlerin. Ohnehin sei es wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben.

