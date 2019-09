Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck fordert eine umfassende Unterstützung der neuen italienischen Regierung. "Es ist ja ein kleines politisches Wunder, dass aus einer innenpolitischen Krise heraus in Italien nochmal die Chance auf eine vernünftige Regierung geboren wurde, die ohne Salvini auskommt. Jetzt ist es von zentralem deutschem und europäischem Interesse, dass die neue italienische Regierung erfolgreich arbeitet", sagte Habeck der "Welt am Sonntag".



Italien sei ein Schlüsselland. Darum müsse sich die deutsche Politik überlegen, wie sie diese Regierung unterstützen könne, so der Grünen-Chef weiter. "Deutschland profitiert davon, wenn Italiens Wirtschaft funktioniert. Deswegen sollten wir nicht auf einem schnellen Schuldenabbau bestehen, sondern den Schwerpunkt darauflegen, die die italienische Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen", sagte Habeck der "Welt am Sonntag".