Mainz (ots) - Das Bauhaus ist 2019 einhundert Jahre alt. Die berühmteste Kunstschule des 20. Jahrhunderts stand für die Vision ihres Gründers Walter Gropius, für überraschende Ideen und ungeahnte Konflikte. Als Highlight zum Bauhaus-Jubiläum zeigt das ZDF an drei Tagen jeweils ab 22.15 Uhr die sechsteilige Serie "Die Neue Zeit": am Sonntag, 15. September 2019, Folge 1 und 2, am Montag, 16. September 2019, Folge 3 und 4, am Dienstag, 17. September 2019, Folge 5 und 6. In der ZDFmediathek stehen alle Folgen schon ab Dienstag, 10. September 2019, 10.00 Uhr, zur Verfügung.



Unter der Regie von Lars Kraume spielen in den Hauptrollen August Diehl und Anna Maria Mühe, in weiteren Rollen Trine Dyrholm, Valerie Pachner, Ludwig Trepte, Sven Schelker, Alexander Finkenwirth, Corinna Kirchhoff, Birgit Minichmayr und viele andere. Das Drehbuch stammt von Lars Kraume, Judith Angerbauer und Lena Kiessler.



1963 trifft Walter Gropius (August Diehl) in den USA auf eine Journalistin, die ihn zu den Frauen am Bauhaus befragt. Sie wirft ihm vor, sein Versprechen der Gleichbehandlung nicht eingehalten zu haben. Gropius erzählt ihr seine Version der Geschichte von der Gründung des Bauhaus 1919 in Weimar bis hin zum erzwungenen Umzug 1925 nach Dessau. Im Zentrum seiner Erzählung steht die Studentin Dörte Helm (Anna Maria Mühe), die sich von ihrer konservativen Familie befreien und ganz als Künstlerin und Aktivistin leben möchte. Inmitten der turbulenten ersten Jahre des Bauhauses und der politischen Unruhen der Weimarer Republik kommen sich Gropius und Helm näher. Die fiktionale Serie hält sich eng an die historischen Figuren und Ereignisse.



