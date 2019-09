Köln (ots) -



Am Montag, 9. September 2019, startet der Vorverkauf für die 44. Tage

Alter Musik in Herne. Bei dem renommierten Alte Musik-Festival geht

es vom 14. bis 17. November 2019 um Formen musikalischer

Kommunikation vom Mittelalter bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts.

Veranstalter sind das Kulturradio WDR 3 und die Stadt Herne.

Unter dem Motto "Verstehen - Verwirren" wird in zehn Konzerten eine

große Spannweite hörbar, von einfacher Musik wie barocken

Militärfanfaren bis zu hochkomplexen Kompositionen wie Bachs Kunst

der Fuge.

Ein Höhepunkt des Festivals ist die moderne Erstaufführung der

unterhaltsamen Oper "Les Voyages de l'Amour" von Joseph Bodin de

Boismortier mit den ungarischen Ensembles Purcell Choir und Orfeo

Orchestra unter der Leitung von György Vashegyi.

Parallel zum Festival findet eine internationale

Musikinstrumenten-Messe statt.

Karten sind über ProTicket erhältlich. Das Kulturradio WDR 3 sendet

alle Konzerte via UKW, DAB+, Internet und Satellit.



Die Sendetermine und weitere Informationen gibt es im Internet unter

www.wdr3.de, www.tage-alter-musik.de und am WDR Hörertelefon unter

0221-56789 333.



