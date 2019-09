Fehlende Strategie, schräge Töne, mangelnder Instinkt: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist der Berliner Spitzenpolitik nicht gewachsen. Würde sie dennoch Kanzlerin - die Chance besteht -, es wäre der Gipfel der Inkompetenz.

Das Peter-Prinzip des US-Professors Laurence J. Peter besagt, dass jeder Mensch in einer Hierarchie bis zur Stufe der Inkompetenz aufsteigen kann. Musterbeispiel ist der hervorragende Lehrer, beliebt bei Schülern, Kollegen und Vorgesetzten, der zum Schuldirektor befördert wird. In diesem Job versagt er kläglich, weil ein guter Pädagoge noch lange kein guter Organisator ist.

Auch in der Politik gibt es immer wieder Beispiele für die Richtigkeit dieser These. Meist aber bei der SPD: Kurt Beck und Matthias Platzeck waren gute und angesehene Ministerpräsidenten, als Parteivorsitzende aber scheiterten sie. Berlin mit Hunderten von Medienvertretern, mit der härteren und schnelleren politischen Gangart, mit seinen Intrigen und Durchstechereien ist ein ganz anderes Pflaster als die eher beschauliche Landespolitik.

Das neueste Beispiel kommt aus der CDU: Annegret Kramp-Karrenbauer scheint, seitdem sie den Vorsitz übernahm, die Stufe der Inkompetenz erreicht zu haben. Ihre einzige gute Rede hielt sie vor ihrer Wahl auf dem Parteitag. Seitdem reiht sich ein Fehler an den anderen. Fehler können in einem neuen Amt schon mal passieren, im Fall AKK aber steckt System dahinter. Sie hat offenbar weder eine politische Strategie, wie sie ehemalige und neue Wähler für die CDU gewinnen will, noch eine Kommunikationsstrategie. Wobei das Erste das Zweite bedingt. Und noch gravierender: AKK kann überhaupt nicht einschätzen, wie Äußerungen von ihr auf Medien und Wähler wirken. Das ist für einen Spitzenpolitiker fast tödlich.

Dass sie keine politische Strategie hat, wird an zwei Aussagen deutlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...