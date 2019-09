Der Aktienkurs von Geely hat in den vergangenen vier Wochen ordentlich zugelegt. Um gut 15 Prozent ging es mit den Papieren des größten chinesischen Autobauers nach oben. Auch am Freitag zog der Kurs noch einmal um 1,5 Prozent an auf 1,46 Euro zum Börsenschluss. Von den Höchstständen aus dem April, als die Geely-Akie kurzzeitig 2,12 Euro erreichte, ist man damit noch ein gehöriges Stück entfernt. Und auch bei den neuesten Absatzzahlen liegen Frust und Freude nahe beieinander. Steigerung gegenüber ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...